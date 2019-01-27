Eryaman Stadı yarın kapılarını açıyor! - Fotomaç
27 Ocak 2019, Pazar
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Eryaman Stadı yarın kapılarını açıyor!

Ankara'da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, yarın kapılarını açacak.
27 Ocak 2019 Pazar, 12:09:13 Güncelleme: 12:13:25
Eryaman Stadı yarın kapılarını açıyor!

Başkentin yeni stadındaki ilk maçta MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.

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Eryaman Stadı yarın kapılarını açıyor!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Eryaman Stadı yarın kapılarını açıyor!

Ligde 7 haftadır galibiyete hasret olan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda yeni bir sayfa açmaya çalışacak.

Eryaman Stadı yarın kapılarını açıyor!

Allianz Arena'yı andırıyor
Mimarisiyle Almanya'daki Allianz Arena'yı andıran Eryaman Stadı'nın temeli, 20 Nisan 2015'te atıldı.

Eryaman Stadı yarın kapılarını açıyor!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa karşılığında özel bir şirkete yaptırılan stat, 45 ay sonra taraftarların hizmetine sunulacak.

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