Eryaman Stadı yarın kapılarını açıyor! - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Eryaman Stadı yarın kapılarını açıyor!
Ankara'da yapımı tamamlanan Eryaman Stadı, yarın kapılarını açacak.
27 Ocak 2019 Pazar, 12:09:13
Güncelleme: 12:13:25
Başkentin yeni stadındaki ilk maçta MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 7 haftadır galibiyete hasret olan MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda yeni bir sayfa açmaya çalışacak.
Allianz Arena'yı andırıyor
Mimarisiyle Almanya'daki Allianz Arena'yı andıran Eryaman Stadı'nın temeli, 20 Nisan 2015'te atıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa karşılığında özel bir şirkete yaptırılan stat, 45 ay sonra taraftarların hizmetine sunulacak.