Sandro Wagner, Tianjin Teda'ya gitti
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Sandro Wagner Tianjin Teda'ya gitti

Çin kulübü, Alman futbolcu Wagner'i 'ten transfer etti

takımlarından , Alman kulübü 'in forveti 'i kadrosuna kattı.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki santrfor, 2018 sezonunda Çin Süper Ligi'ni 14. sırada tamamlayan Tianjin Teda ile anlaştı.

Almanya formasını 8 kez giyen Wagner, altyapısından yetiştiği Bayern Münih'in A takımıyla çıktığı 38 maçta 11 gol attı.

Bayern Münih'in 2018'in ocak ayında 13 milyon avro bonservisle Hoffenheim'dan renklerine bağladığı Wagner ayrıca Duisburg, Werder Bremen, Kaiserslautern, Hertha Berlin ve Darmstadt kulüplerinde de oynadı.

  1. 30.1.2019 14:20
  2. Güncelleme: 30.1.2019 14:21
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