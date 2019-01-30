Schalke 04 Matondo'yu transfer etti
30 Ocak 2019, Çarşamba
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04 Matondo'yu transfer etti

Schalke 04 Matondo'yu transfer etti

takımlarından 04, kanat oyuncusu Rabbi Matondo'yu kadrosuna kattı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Manchester Cityli 18 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan Matondo için 04'ün 11 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

Matondo, 'nin 23 yaş altı takımında bu sezon çıktığı 11 maçta 6 gol attı.

  1. 30.1.2019 22:40
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