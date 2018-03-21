Almanya'da Korkut fırtınası!
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında göreve gelen ve 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan Tayfun Korkut bu performansıyla Bundesliga'da son 7 haftanın en çok puan toplayan antrenörü oldu.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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