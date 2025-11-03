CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Alanyaspor Joao Pereira: Mutluyum diyemem

Joao Pereira: Mutluyum diyemem

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçı kazamadıklarını ancak kaybetmemenin de önemli olduğunu söyledi.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 00:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Joao Pereira: Mutluyum diyemem

Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bekledikleri ve istedikleri sonucun bu olmadığını söyledi. Her maçı kazanmak için oynadıklarının altını çizen Pereira, "İyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir sezon geçiriyorlar. Çok iyi oyuncuları var. Bence ligde en iyi oyun kuran takımlardan biri." dedi.

Pereira, bugün defansif olarak iyi olduklarını ve gol yemediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Oyuncularım ne istediysem onu yaptılar. Ama ofansif olarak daha iyisini yapabilirdik. Daha önce yaptık. 2-3 hafta öncesine kadar ligde en çok pozisyona giren takımlardan biriydik. Ama son iki maçta pozisyonlara giremiyoruz. Bunu yapabiliriz iyi ve kaliteli oyuncularımız var. Daha çok pozisyona girmemiz daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunu yapmak da benim işim. Eğer pozisyonlara girmek istiyorsak bunu benim yapmam lazım. Takıma seçenekler opsiyonlar sunmam lazım. Hepimizin istediği şey pozisyonlara girip gol atmamız. Bu benim sorumluluğumda. Eğer yapamıyorsak hatayı kendimde görebilirim. Ancak bunu daha çok çalışarak düzelteceğim."

Ligde geride kalan 11 hafta itibarıyla 14 puan topladıklarını hatırlatan Pereira, ligin orta sıralarında bir yerde olduklarını kaydetti.

Daha fazla puanlarının olması gerektiğinin altını çizen Pereira, "Çünkü daha fazlasını hak ediyoruz. Daha fazlasını da kazanacağız. Ancak bazen maç kazanamadığınızda kaybetmemeniz de önemli. Bugün de bu oldu. Mutluyum diyemem. Mutlu değilim. Ben her zaman 3 puanı istiyorum. Maça baktığımızda da adil bir sonuç oldu, diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Joao Pereira, bu sonucun ardından kafalarını kaldırmaları gerektiğini anlatarak, "Oynayacak çok maçımız, kazanacak çok puanımız var. Daha önceki haftalarda yaptığımız gibi daha çok gol pozisyonlara girmemiz gerekiyor. Bunları yapacağımızı düşünüyorum. Bunu yapmak için de çok çalışmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim
Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu...
DİĞER
Cristiano Ronaldo'dan Messi için olay yaratacak sözler! "Benden daha iyi değil..."
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi!
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçta kalp krizi geçirdi! Acı haber geldi Maçta kalp krizi geçirdi! Acı haber geldi 00:12
Fırtına’da Alanyaspor hazırlıkları Fırtına’da Alanyaspor hazırlıkları 00:07
Erokspor averajla zirvede! Erokspor averajla zirvede! 23:32
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! 22:52
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 21:06
Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! 20:11
Daha Eski
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim 19:17
Iğdır'da puanlar paylaşıldı! Iğdır'da puanlar paylaşıldı! 19:13
Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! 14:29
UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! 14:32
F.Bahçe'nin Viktoria Plzen mesaisi başladı F.Bahçe'nin Viktoria Plzen mesaisi başladı 14:51
UEFA'dan Arda Güler paylaşımı! UEFA'dan Arda Güler paylaşımı! 15:04