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Fatih Tekke: Galibiyeti hak eden bir Alanyaspor vardı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 21:01
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Fatih Tekke: Galibiyeti hak eden bir Alanyaspor vardı!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın 90 dakikasında bütün her şeyiyle topa sahip olan bir takım olduklarını belirterek, "Galibiyeti hak eden bana göre Alanyaspor vardı. Hızlı hücumlardan pozisyon yakalamaya çalışan bir Hatayspor vardı. Ve duran toplardan kazanmaya çalışan. Oyunun ilk dakikalarında hiç beklemediğimiz, bize yakışmayan bir gol oldu.

Tamamıyla oyun bizim artık üçüncü bölgedeki varyasyonlarımıza kaldı ki, Alanyaspor olarak biz üçüncü bölgede hala daha üçüncü bölgeye tam manasıyla geçmiş değiliz. Çok değerli bir puan, rakibimizden aldığımız değerli bir puan. Topa sahip olan, her şeyi üstünde olan bir Alanyaspor. Kaosa dönüşmeyen oyun anlayışı, giren çıkanıyla beraber istek ve arzusu olan bir grup. Yani onlarla gurur duyuyorum. Ama hemen akabinde maçımız var. Önemli ve zor bir Pendikspor maçı var, arkasından Kasımpaşa. Zor bir periyot. Üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bence çok değerli bir 3 puan. Son dakikadaki kaçırdığımız pozisyonla beraber hak ettiğimiz 3 puanı kaçırdık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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