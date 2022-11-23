Haberler Alanyaspor Francesco Farioli için flaş iddia! Alanyaspor'dan...

Francesco Farioli için flaş iddia! Alanyaspor'dan...

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktörlük görevine devam eden İtalyan teknik adam için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Buna göre Farioli'nin yeni durağı, Glasgow Rangers olabilir. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 16:54
Francesco Farioli için flaş iddia! Alanyaspor'dan...

Bu sezon Alanyaspor'da tartışmaların odağında yer alan Francesco Farioli, Akdeniz temsilcisine veda edebilir. Dönem dönem yolların ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Francesco Farioli için flaş bir haber geçildi.

FRANCESCO FARIOLI İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

İddiaya göre Francesco Farioli, Rangers'ın gündeminde. Giovanni van Bronckhorst ile vedalaşan İskoç devinin gündemindeki isimlerden birinin de Farioli olduğu belirtildi.

Teknik adamlık kariyerine Karagümrük'te başlayan ve bu sezona kadar pro lisansı olmadan görev alan Francesco Farioli, son 4 maçına diplomasıyla çıktı. Alanyaspor kariyerinde 37 maça çıkan ve 1.68'lik puan ortalaması yakalayan İtalyan teknik adam, Karagümrük hikayesini ise 1.52 puan ortalamasıyla tamamladı.

DİĞER
Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı! Evlilikleri sadece 53 gün sürdü...
ABD'de resesyon paniği! 1981'den beri böylesi ilk kez yaşandı! Faiz artışı ne enflasyona ne ekonomiye çare oldu
Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek
Fas Hırvatistan maçından galibiyet çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanyaspor'un acı günü
Diedhiou’nun kupa sevinci
YENİ AY EN ÇOK HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Emekli, atanamayan öğretmene Öğretmenler Günü mesajları
Sevgiliye, arkadaşa, eşe, anneye Öğretmenler Günü mesajı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Daniel Ricciardo yeniden Red Bull'da Daniel Ricciardo yeniden Red Bull'da 16:46
Orkun Kökçü Umre'ye gitti Orkun Kökçü Umre'ye gitti 16:46
G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... G.Saray yönetimini ikiye böldü! O karar... 16:42
Ronaldo'ya 2 maç ceza! Ronaldo'ya 2 maç ceza! 16:36
Eyüpspor'a stat müjdesi! Eyüpspor'a stat müjdesi! 15:13
Bayern Münih'ten transfer! Bayern Münih'ten transfer! 15:37
Daha Eski
Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek Beşiktaş'tan G.Saray'a Cengiz çalımı! Transferi o isim bitirecek 15:39
F.Bahçe Opet set vermedi F.Bahçe Opet set vermedi 15:50
Türk Telekom - Trento maçı saat kaçta? Türk Telekom - Trento maçı saat kaçta? 16:03
Galatasaray - Hapoel Holon maçı saat kaçta? Galatasaray - Hapoel Holon maçı saat kaçta? 16:08
Drogba: Mbappe'yi reddetmiştim! Drogba: Mbappe'yi reddetmiştim! 16:18
Masuaku'nun sözleşmesinde şaşırtan detay! Masuaku'nun sözleşmesinde şaşırtan detay! 16:30