Francesco Farioli için flaş iddia! Alanyaspor'dan...

Bu sezon Alanyaspor'da tartışmaların odağında yer alan Francesco Farioli, Akdeniz temsilcisine veda edebilir. Dönem dönem yolların ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Francesco Farioli için flaş bir haber geçildi.

FRANCESCO FARIOLI İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

İddiaya göre Francesco Farioli, Rangers'ın gündeminde. Giovanni van Bronckhorst ile vedalaşan İskoç devinin gündemindeki isimlerden birinin de Farioli olduğu belirtildi.

Teknik adamlık kariyerine Karagümrük'te başlayan ve bu sezona kadar pro lisansı olmadan görev alan Francesco Farioli, son 4 maçına diplomasıyla çıktı. Alanyaspor kariyerinde 37 maça çıkan ve 1.68'lik puan ortalaması yakalayan İtalyan teknik adam, Karagümrük hikayesini ise 1.52 puan ortalamasıyla tamamladı.