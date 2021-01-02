Alanya’nın çıkış maçı

Son 6 maçta sadece Beşiktaş’ı yenebilen Güney ekibi, Başakşehir’i yenerek çıkışa geçmenin planını yapıyor.
Alanyaspor HaberleriGiriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 21:51Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Süper Lig'de son 6 maçta 1 kez kazanan Alanyaspor, bugün Başakşehir'i ağırlayacak. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak Çağdaş Atan'ın öğrencileri, çıkışa geçerek tekrar zirveye yerleşmek istiyor. 27 puanla 3. sırada yer alan turuncu-yeşilliler, evindeki serisini de sürdürmek istiyor. Bu sezon sahasında hiç kaybetmeyen Alanyaspor'da, sakatlığı bulunan Babacar dışında eksik oyuncu yok. Onun yokluğunda hücum hattında Bareiro görev yapacak. Tzavellas ve Davidson ise kart sınırında.