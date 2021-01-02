Haberler Alanyaspor Alanya’nın çıkış maçı

Alanya’nın çıkış maçı

Son 6 maçta sadece Beşiktaş’ı yenebilen Güney ekibi, ’i yenerek çıkışa geçmenin planını yapıyor.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 21:51 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Alanya’nın çıkış maçı
Süper Lig'de son 6 maçta 1 kez kazanan , bugün 'i ağırlayacak. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak Çağdaş Atan'ın öğrencileri, çıkışa geçerek tekrar zirveye yerleşmek istiyor. 27 puanla 3. sırada yer alan turuncu-yeşilliler, evindeki serisini de sürdürmek istiyor. Bu sezon sahasında hiç kaybetmeyen Alanyaspor'da, sakatlığı bulunan Babacar dışında eksik oyuncu yok. Onun yokluğunda hücum hattında Bareiro görev yapacak. Tzavellas ve Davidson ise kart sınırında.
SON DAKİKA