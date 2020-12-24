Lider Alanyaspor'a darbe

Lider Alanyaspor, kan kaybetmeye devam ediyor. Geçen hafta Denizlispor'a kaybeden turuncu-yeşilliler, ligin flaş ekiplerinden Y.Malatya'ya da takıldı. Alanyaspor, ilk yarıyı Babacar'ın jeneriklik golüyle üstün tamamladı. 33'te Efecan'ın derinlemesine pasıyla buluşan Babacar, sağ çaprazdan çektiği müthiş şutta, topu iğne deliğinden geçirip ağlarla buluşturdu.

ADEM'DEN 4. GOL

İkinci yarıda beraberlik için bastıran sarı-kırmızılılar, aradığı golü yıldız ismi Adem Büyük'le buldu. 60'ta Tetteh'in kafayla çevirdiği topa Marafona müdahale etti. Adem Büyük, altıpas içinde fileleri havalandırdı: 1-1. Tecrübeli golcü, üst üste 3 haftayı da boş geçmedi ve 4. golünü kaydetti. Kalan sürede skor değişmedi ve lider Alanya'nın galibiyet hasreti 2 karşılaşmaya çıktı.