Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı!
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun bitimine az bir süre kala, ekipler yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kulüplerden olan Aytemiz Alanyaspor da yeni sezon formalarını tanıttı. Akdeniz ekibi yaptığı duyuruda Kamuflajlı formanın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'unun Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı açıkladı.
Aytemiz Alanyaspor'un 2020-2021 yılı formaları hazırlandı. Formalardan askeri kamuflajlı olanı, kaptan Efecan Karaca'nın oynadığı reklam filmiyle tanıtıldı. Kamuflajlı formanın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'unun Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı açıklandı.
Aytemiz Alanyaspor'un yeni sezon için hazırlanan formaları yakında kendi mağazası olan Alanyaspor Store'da satışa çıkacak. Hazırlanan formalardan askeri kamuflajlı olanı, kaptan Efecan Karaca'nın oynadığı reklam filmiyle tanıtıldı. Formadaki kamuflaj detayı taraftarın oldukça ilgisini çekerken, Alanyaspor'dan yapılan açıklamaya göre kamuflajlı formanın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.
YENİ FORMAYLA EVİNDEKİ SON MAÇ
Aytemiz Alanyaspor takımı ayrıca 2019- 2020 Cemil Usta Sezonu'nun evinde oynayacağı son maçı olan Yukatel Denizlispor karşısına kamuflaj desenli formayla çıkacağını duyurdu. Yeni sezon formaları olan kamuflaj, beyaz ve çubuklu forma yakın zamanda Alanyaspor Store Mağazası'nda satışa çıkacak.
- 18.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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