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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Alanyaspor Süper Lig ekibi yeni sezon formasını tanıttı! Son maçta...

Aytemiz formalarını tanıttı!

Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı!

'de 2019-2020 'nun bitimine az bir süre kala, ekipler hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kulüplerden olan Aytemiz da yeni sezon formalarını tanıttı. ekibi yaptığı duyuruda Kamuflajlı elde edilecek kazancın yüzde 10'unun 'na bağışlanacağı açıkladı.

Aytemiz 'un 2020-2021 yılı formaları hazırlandı. Formalardan askeri kamuflajlı olanı, kaptan 'nın oynadığı reklam filmiyle tanıtıldı. Kamuflajlı elde edilecek kazancın yüzde 10'unun 'na bağışlanacağı açıklandı.

Aytemiz Alanyaspor'un için hazırlanan formaları yakında kendi mağazası olan Alanyaspor Store'da satışa çıkacak. Hazırlanan formalardan askeri kamuflajlı olanı, kaptan Efecan Karaca'nın oynadığı reklam filmiyle tanıtıldı. Formadaki kamuflaj detayı taraftarın oldukça ilgisini çekerken, Alanyaspor'dan yapılan açıklamaya göre kamuflajlı formanın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

YENİ FORMAYLA EVİNDEKİ SON MAÇ
Aytemiz Alanyaspor takımı ayrıca 2019- 2020 'nun evinde oynayacağı son maçı olan Yukatel Denizlispor karşısına kamuflaj desenli formayla çıkacağını duyurdu. Yeni sezon formaları olan kamuflaj, beyaz ve çubuklu forma yakın zamanda Alanyaspor Store Mağazası'nda satışa çıkacak.

  1. 18.07.2020
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