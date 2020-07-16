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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Alanyaspor Süper Lig'de transfer resmen açıklandı! 4 yıllık...

Son dakika: resmen 'da!

Son dakika: Berkan İsmail Kutlu resmen Alanyaspor'da!

Son dakika... 'de bitime az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Aytemiz , ile 2020-2021 transfer tescil döneminde geçerli olmak üzere 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Hasan , lig devam ederken çalışmalarını da sürdürdüklerini söyledi. Genç orta saha oyuncusu 'nun son olarak Sion'da forma giydiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Berkan, aşama kaydederek çıtasını daha da yükseltebileceğine inandığımız bir futbolcu. Hem Alanyasporumuz için, hem de kendi kariyeri için inşallah başarılı olacaktır" dedi.

Berkan İsmail Kutlu ise "Başta başkanımız olmak üzere transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. için elimden geleni yapacağım. İki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

  1. 16.07.2020
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