Futbolun kuralı işledi

Alanya hocası Erol Bulut, yakaladıkları pozisyonları değerlendirememenin faturasını ödediklerini söyledi. Bulut, "Futbolda bir kural var, yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman sahadan üzgün ayrılıyorsunuz" yorumunu yaptı.