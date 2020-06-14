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14 Haziran 2020, Pazar
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kuralı işledi

Futbolun kuralı işledi

Alanya hocası , yakaladıkları pozisyonları değerlendirememenin faturasını ödediklerini söyledi.

Alanya hocası , yakaladıkları pozisyonları değerlendirememenin faturasını ödediklerini söyledi. Bulut, "Futbolda bir kural var, yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz zaman sahadan üzgün ayrılıyorsunuz" yorumunu yaptı.

  1. 14.6.2020
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