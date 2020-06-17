Alanyaspor’da corona virüsü testleri negatif çıktı
Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı öncesi yapılan corona virüsü testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan son corona virüsü testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Aytemiz Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile yarın oynayacağımız yarı final rövanş maçı öncesi futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" denildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında aynı şehrin iki Süper Lig takımı Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
- 17.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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