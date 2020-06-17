Alanyaspor’da corona virüsü testleri negatif çıktı - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Alanyaspor Süper Lig ekibi corona testi sonuçlarını duyurdu

’da corona virüsü testleri negatif çıktı

Alanyaspor’da corona virüsü testleri negatif çıktı

Aytemiz , Fraport ile sahasında karşılaşacağı yarı final ikinci maçı öncesi yapılan corona virüsü testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.

ekiplerinden 'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan son corona virüsü testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "'nda Fraport ile yarın oynayacağımız yarı final rövanş maçı öncesi futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" denildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında aynı şehrin iki Süper Lig takımı Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

  1. 17.06.2020
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