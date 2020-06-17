Alanyaspor’da corona virüsü testleri negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeline yapılan son corona virüsü testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile yarın oynayacağımız yarı final rövanş maçı öncesi futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır" denildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında aynı şehrin iki Süper Lig takımı Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.