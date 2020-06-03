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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Kupayı Alanya’ya getireceğiz

Kupayı Alanya’ya getireceğiz

’un hocası , “2 maçı kazanıp, kupayı Alanya’ya getirip, Alanyaspor’a güzel anılar yaşatırız inşallah” diye iddialı konuştu.

Teknik Direktörü , Alanya'da internet ortamında yayın yapan DİM TV'ye konuk olarak katıldı. Takım olarak ve 'nı en iyi şekilde götürmeye çalışacaklarının altını çizen Erol Bulut, "Önümüzde 8 maç, alınacak 24 puan var. Maksimum puanı alıp ilk 4'ü zorlayabiliriz diye düşünüyorum. Kupada da 'a karşı ilk maçı 1-0 kazandık. İkinci maçı evimizde oynayacağız. Onu da kazanıp, adımızı finale yazdırıp, kupayı Alanya'ya getirebilmeyi istiyoruz. Avrupa'ya gitmenin en kısa yolu kupayı kazanmak. 2 maçı kazanıp, kupayı Alanya'ya getirip, Alanyaspor'a güzel anılar yaşatırız inşallah" diye camiaya umut dağıttı.
  1. 3.6.2020
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