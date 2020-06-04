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04 Haziran 2020, Perşembe
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’a gurbetçi maestro

Alanyaspor’a gurbetçi maestro

, sürpriz bir transfere imza attı. Ajansspor'un haberine göre; ekibi, Bundesliga 3 ekibi 'in orta sahası ile 3 yıllık ön protokol imzaladı.

, sürpriz bir transfere imza attı. Ajansspor'un haberine göre; ekibi, Bundesliga 3 ekibi 'in orta sahası ile 3 yıllık ön protokol imzaladı. 24 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon 18 maçta, 5 gol, 2 asistle oynadı.
  1. 4.6.2020
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