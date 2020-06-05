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05 Haziran 2020, Cuma
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Bulut Kiev'e

Bulut Kiev'e

devi, ismi ile de anılan genç teknik adamı listesine aldı. , yetenekli çalıştırıcıyı yönetime önerdi.

Alanya'daki performansıyla yerli ve yabancı kulüplerin radarına giren 'a sürpriz talip... İsmi ile sık sık anılan yetenekli hocayı temsilcisi istiyor. Ukrayna basınına göre; Kiev Sportif Direktörü Vladimir Bessonov, Teknik Direktör Alexei Mikhaylichenko'nun yerine Bulut'u planlıyor. Son yıllarda ezeli rakibi 'in gerisinde kalan Kiev bu hamleyle rakibini alt etmeyi amaçlıyor. Ligde normal sezonu ikinci bitiren sarı-lacivertliler, play-offlarda ise lider Shakhtar'ın 16 puan gerisinde bulunuyor.

TEKLİF ALDIĞINI DOĞRULADI
TFF'nin Tam Saha dergisine röportaj veren 46 yaşındaki teknik direktör; yurt içi ve yurt dışından teklifler aldığını söyleyerek, "Bugüne kadar iyi gittiğini düşünüyorum. Evet, yurt içi olsun, yurt dışı olsun teklifler var. Sezon sonunda ile sözleşmem sona erecek. Gelecek teklifleri kulübümden olsun, diğer takımlardan olsun, en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum" demişti. Bulut, Alanya'da çıktığı 34 maçta 1.79 puan ortalaması tutturdu. Ligde altıncı sırada bulunan Alanya, kupada ise yarı final ilk maçında 'yı 1-0 yenerek finale göz kırpmıştı.
Erol Bulut, Alanya'dan önce 'nın başında 69 maça çıktı. Kariyerinde Kartalspor, Malatyaspor, ve 'de yardımcı antrenörlük görevleri de var.

  1. 5.6.2020
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