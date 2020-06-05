Bulut Kiev'e
Ukrayna devi, ismi Fenerbahçe ile de anılan genç teknik adamı listesine aldı. Sportif Direktör Vladimir Bessonov, yetenekli çalıştırıcıyı yönetime önerdi.
TEKLİF ALDIĞINI DOĞRULADI
TFF'nin Tam Saha dergisine röportaj veren 46 yaşındaki teknik direktör; yurt içi ve yurt dışından teklifler aldığını söyleyerek, "Bugüne kadar iyi gittiğini düşünüyorum. Evet, yurt içi olsun, yurt dışı olsun teklifler var. Sezon sonunda Alanyaspor ile sözleşmem sona erecek. Gelecek teklifleri kulübümden olsun, diğer takımlardan olsun, en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum" demişti. Bulut, Alanya'da çıktığı 34 maçta 1.79 puan ortalaması tutturdu. Ligde altıncı sırada bulunan Alanya, kupada ise yarı final ilk maçında Antalya'yı 1-0 yenerek finale göz kırpmıştı.
Erol Bulut, Alanya'dan önce Malatya'nın başında 69 maça çıktı. Kariyerinde Kartalspor, Malatyaspor, Elazığspor ve Başakşehir'de yardımcı antrenörlük görevleri de var.
- 5.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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