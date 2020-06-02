Türk futbol antrenörlüğünde son yılların yükselen yıldızı olan Erol Bulut, TFF'nin TamSaha Dergisi'ne yaptığı açıklamalarda başarısının sırlarına değindi. Abdullah Avcı'nın, kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Bulut, "Bu işin sırrı kendinize koyduğunuz bir hedef ve vizyon. Yardımcı olarak çalışırken bu vizyonunuz daha da gelişiyor. Çalıştığım hocalardan her zaman bir şeyler kaptım" dedi.

LİDER BİLE OLABİLİRDİK

Yurt içi ve yurt dışından çeşitli teklifler aldığını doğrulayan Erol Bulut, hedefinin kupalar kazanmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu: Alanya bir futbolcu, bir teknik direktör için gerçekten çalışılabilecek en güzel yerlerden birisi. Kupayı Alanya'ya getirmek istiyoruz. Kazanmamız gereken maçları berabere tamamladık veya penaltıdan kaybettiğimiz maçlar oldu. Şu an baktığımızda rahatlıkla lider bile olabilirdik.