Hedef ve vizyon
Yeni Malatya ile yaptığı çıkışı Alanya’da da sürdüren ve birçok kulüpten teklifler alan Erol Bulut, “Bu işin sırrı kendinize koyduğunuz bir hedef ve vizyondur” dedi.
Türk futbol antrenörlüğünde son yılların yükselen yıldızı olan Erol Bulut, TFF'nin TamSaha Dergisi'ne yaptığı açıklamalarda başarısının sırlarına değindi. Abdullah Avcı'nın, kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Bulut, "Bu işin sırrı kendinize koyduğunuz bir hedef ve vizyon. Yardımcı olarak çalışırken bu vizyonunuz daha da gelişiyor. Çalıştığım hocalardan her zaman bir şeyler kaptım" dedi.
LİDER BİLE OLABİLİRDİK
Yurt içi ve yurt dışından çeşitli teklifler aldığını doğrulayan Erol Bulut, hedefinin kupalar kazanmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu: Alanya bir futbolcu, bir teknik direktör için gerçekten çalışılabilecek en güzel yerlerden birisi. Kupayı Alanya'ya getirmek istiyoruz. Kazanmamız gereken maçları berabere tamamladık veya penaltıdan kaybettiğimiz maçlar oldu. Şu an baktığımızda rahatlıkla lider bile olabilirdik.
- 2.6.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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