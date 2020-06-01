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01 Haziran 2020, Pazartesi
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’da Bammou ayrıldı

Alanyaspor’da Bammou ayrıldı

Ligin flaş ekiplerinden 'da corona virüsü sürecinde ilk ayrılık yaşandı. temsilcisi, kontratı sona eren Fransız golcüsü ile yeni sözleşme yapmayarak yollarını ayırdı.

Ligin flaş ekiplerinden 'da koronavirüs sürecinde ilk ayrılık yaşandı. temsilcisi, kontratı sona eren Fransız golcüsü ile yeni sözleşme yapmayarak yollarını ayırdı. 28 yaşındaki tecrübeli santrfor, Alanya'dan ayrılarak 'nın yolunu tuttu. Bammou, turuncu-yeşillilerde 18 lig ve 7 kupa maçında yer alırken, 6 kez fileleri havalandırdı.
  1. 1.6.2020
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