Alanya fırtınası - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Haberleri Alanya fırtınası

Alanya fırtınası

Alanya fırtınası

’de üs üste 5 maçtır kazanan ’un öğrencileri, kupada Galatasaray’a da şans tanımadı, yarı finale göz kırptı.

Aytemiz Alanyaspor fırtınası kupada da hız kesmedi. 'de oynadığı son 5 maçı kazanan ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren 'un öğrencileri, çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 yenerek yarı finale göz kırptı. Yunan Bakasetas ve Junior Fernandes'in birbirinden güzel iki golü tribünleri ayağa kaldırırken, taraftarlar, yoğun yağmura rağmen oyuncuları maçtan sonra uzun süre alkışladı. Turuncu-yeşilli takım kupada da bu sezon oynadığı 6 maçın 5'inden galibiyetle ayrılıp, şov yaptı. Teknik direktör Erol Bulut, oyuncularını kutlarken, haklı bir galibiyet aldıklarını ve rövanşta avantajlarını koruyarak turu geçmeye çalışacaklarını söyledi. Galatasaray'ın çok güçlü bir takım olduğunu da hatırlatan Bulut, çok dikkatli olacaklarını sözlerine ekledi.

  1. 6.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alanya fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN