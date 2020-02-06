Alanya fırtınası
Süper Lig’de üs üste 5 maçtır kazanan Erol Bulut’un öğrencileri, kupada Galatasaray’a da şans tanımadı, yarı finale göz kırptı.
Aytemiz Alanyaspor fırtınası kupada da hız kesmedi. Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren Erol Bulut'un öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 yenerek yarı finale göz kırptı. Yunan Bakasetas ve Junior Fernandes'in birbirinden güzel iki golü tribünleri ayağa kaldırırken, taraftarlar, yoğun yağmura rağmen oyuncuları maçtan sonra uzun süre alkışladı. Turuncu-yeşilli takım kupada da bu sezon oynadığı 6 maçın 5'inden galibiyetle ayrılıp, şov yaptı. Teknik direktör Erol Bulut, oyuncularını kutlarken, haklı bir galibiyet aldıklarını ve rövanşta avantajlarını koruyarak turu geçmeye çalışacaklarını söyledi. Galatasaray'ın çok güçlü bir takım olduğunu da hatırlatan Bulut, çok dikkatli olacaklarını sözlerine ekledi.
- 6.2.2020
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