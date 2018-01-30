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    30 Ocak 2018, Salı
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    ’da Haydar şoku

    Alanya’da Haydar şoku
    Alanya'nın 'yı 3-1 yendiği maçta sakatlanan takım kaptanı kaleci Haydar Yılmaz'ın sağ el baş parmağının kırıldığı ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Tecrübeli kaleci bu sezon 15 maçta forma giydi.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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