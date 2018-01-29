"Vagner Love'ın bir maaş alacağı var"

Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Hikmet Karaman ile futbolculardan Remy Riou ve Efecan Karaca, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) gazetecilerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada takımdaki eksikliklerin farkında olduklarını ve bu eksikliği gidermek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Bugüne kadar kendilerine güvenenleri hiçbir zaman mahcup etmediklerini dile getiren Hasan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Vagner Love, Alanyaspor'a geldiği zaman Türkiye genelinde 'Vagner Love tatile gelmiş' denildi. Ama bugün Türkiye'nin en güçlü kulüplerinden Beşiktaş'a gitti. Kendisine başarılar dilerim. Şu an forvette oyuncumuz yok. Bu konu hakkında çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda 1-2 futbolcu hedefimizde var ve almak için uğraşacağız. Çarşamba gününe kadar bu transferlerin netleşmesi için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu takıma forvet alacağız."



"Vagner'in bir maaş alacağı vardı"



Vagner Love'ın parasını alamadığı şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Allah'a şükür veremeyeceğimiz hesabımız yok. Bunun talihsiz bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Ben Alanyaspor'un 3. Lig'den bu lige kadar her kademesinde görev almış bir kardeşinizim. Alanyaspor'un tarihinde 4 şampiyonluğu var ve bu şampiyonlukların 3'ünde ben bulundum. Bugüne kadar Alanyaspor'dan hiçbir futbolcu 'alacağım var' dememiştir ve hiçbir futbolcunun hakkı yenmemiştir. Öyle bir şey olmadığını Türkiye'de herkes bilir ve ondan dolayı da bizim kafamız rahat. Vagner'in bir maaş alacağı vardı ve ay başı gelince de maaşını alır. Yanlış bir açıklama olarak değerlendirdik ve Vagner de böyle bir hata yapabilir. O da hatasını düzeltecektir, diye düşünüyoruz. Ona da başarılar diliyorum. Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Karaman: "Ligde 40 puana ulaşmak istiyoruz"

Hikmet Karaman ise bu sezon ligde işlerinin kolay olmadığını söyledi.

Transfer dönemini en verimli şekilde kapatmak istediklerini anlatan Karaman, "Şu anda 9 takımın küme düşme potasında olması zorlu süreci de beraberinde getiriyor. Biz o potaya girmek istemiyoruz. O potadan uzaklaşmak istiyoruz. O potaya girdiğinizde lig sonuna kadar sürüyor." diye konuştu.

Bursaspor maçına kadar topladıkları 18 puan ile küme düşme potası yakınında bulunduklarını aktaran Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Kaybetseydik, alttakiler kazansaydı son 3 sıranın içinde yer alacaktık. O potanın içindeyiz hedefimiz o potanın içinde yer almamak. O potadan sağlıklı bir yere çıkmak. Ligde 40 puana ulaşmak istiyoruz. 40 puan güzel bir puan. En büyük hedefim o. Çünkü Vagner Love gitti. Vagner Love'sız maç kazanamamışız. İlk defa Vagner Love'sız maç kazandık ve forvetimiz yoktu. Oyuncu arkadaşlar iyi iş çıkardı."

Karaman, Vagner Love transferinde yönetimin doğru hamleler gerçekleştirdiğini anlatarak transferde Alanyaspor'un menfaatleri doğrultusunda hareket edildiğini belirtti.

AGC Başkanı Mehmet Ali Dim ise Alanyaspor'un Türkiye ve Avrupa'nın her yerinde artık adından söz ettirmeye başladığını kaydetti.





