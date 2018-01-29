Vagner Love'ı resmen açıkladılar

Alanyaspor'da alacağı bulunan ve bu nedenle kulüple problem yaşayan Brezilyalı golcü oyuncu, ödeme sorununun giderilmesinin ardından İstanbul'a gelmişti.

Kısa bir süre önce de Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan flaş bir açıklama geldi.

Çavuşoğlu'nun Alanyaspor'un resmi twitter hesabından yayınlanan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Vagner, Alanya'ya geldiği zaman tatile geldi dediler ama şimdi Beşiktaş'a transfer oldu. Hayırlı olsun. Alnımız açık. Vagner'in açıklamasının talihsiz olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzde bugüne kadar hiçbir oyuncunun alacağı kalmamıştır. Bizde 1 maaş alacağı vardı. Umarım o da hatasının farkına vararak talihsiz açıklamasını düzeltecektir."







Beşiktaş ile 2,5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Vagner Love, siyah beyazlı ekipten yıllık 1,8 milyon euro kazanacak.

Beşiktaş, 33 yaşındaki Brezilyalı için Aytemiz Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



