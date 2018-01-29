Vagner Love'ı resmen açıkladılar
Beşiktaş, bir süredir bitirmeye çalıştığı Vagner Love transferinde mutlu sona ulaştı.
Alanyaspor'da alacağı bulunan ve bu nedenle kulüple problem yaşayan Brezilyalı golcü oyuncu, ödeme sorununun giderilmesinin ardından İstanbul'a gelmişti.
Kısa bir süre önce de Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan flaş bir açıklama geldi.
Çavuşoğlu'nun Alanyaspor'un resmi twitter hesabından yayınlanan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Vagner, Alanya'ya geldiği zaman tatile geldi dediler ama şimdi Beşiktaş'a transfer oldu. Hayırlı olsun. Alnımız açık. Vagner'in açıklamasının talihsiz olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzde bugüne kadar hiçbir oyuncunun alacağı kalmamıştır. Bizde 1 maaş alacağı vardı. Umarım o da hatasının farkına vararak talihsiz açıklamasını düzeltecektir."
Beşiktaş ile 2,5 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Vagner Love, siyah beyazlı ekipten yıllık 1,8 milyon euro kazanacak.
Beşiktaş, 33 yaşındaki Brezilyalı için Aytemiz Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:55
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Ve transfer KAP'a bildirildi!
Toplam 1
Yorum
emmy Emekli takımına yeni bir halka daha eklendi.Harika transfer lafları dolaşmaya başlar acaba ne kadar verildi ihtiyara hoş bjk açıklamaz huyu
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‘Cenk iyi olacak’
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Sigurdsson, Cenk'in Beşiktaş'ta oynadığı zaman Talisca'nın yaptığı gibi kendini biraz geri çekecek, maç sırasında büyük çakışmalar oluyor
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Çok büyük bir kayıp
Toplam 12
Yorum
akıllıol bu saydığın adamlar 5 para etmez..diğerleri de..
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