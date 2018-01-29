Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!

Siyah beyazlı ekipten borsaya yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love) 'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



İşte Beşiktaş formayı Vagner Love:









Beşiktaş'tan Vagner Love için özel video:



