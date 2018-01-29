Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un 33 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Vagner Love'la görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Siyah beyazlı ekipten borsaya yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love) 'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
İşte Beşiktaş formayı Vagner Love:
Beşiktaş'tan Vagner Love için özel video:
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:44
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Selçuk’la buzlar eridi
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Selcuk fizik olarak yetersiz. Hemen duzeltmeli kendini.
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ çok değil 1 ay içinde görürsün emekliyi...
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10’a izin yok
Toplam 14
Yorum
drogba iyi para veriyorlarsa gönderin gitsin..hiç ısınamadım bu adama..
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