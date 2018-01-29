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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Ve KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!

    Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!

    , Aytemiz Alanyaspor'un 33 yaşındaki Brezilyalı golcüsü 'la görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

    Siyah beyazlı ekipten borsaya yapılan açıklama şu şekilde:

    Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza () 'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır.

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

    İşte formayı Vagner Love:




    Beşiktaş'tan Vagner Love için özel video:

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:44
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