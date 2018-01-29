Fikret Orman'ın 13'üncü forveti Vagner Love!

Siyah-beyazlılarda 2012 yılında başkanlık koltuğuna oturan Fikret Orman, son olarak Vagner Love'a imza attırarak geride kalan 6 yılda 13'üncü forvet transferini gerçekleştirdi. Orman'ın forvet transferleri için Beşiktaş'ın kasasından toplam 15 milyon euro bonservis bedeli çıktı.



İşte Orman dönemindeki Beşiktaş'ın forvet transferleri;