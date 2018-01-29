Beşiktaş, Matej Mitrovic'in geçici transferi konusundan Club Brugge kulübüyle anlaşmaya vardığını açıkladı.
Beşiktaş, Matej Mitrovic'i sezon sonuna kadar Club Brugge'e kiraladığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
2017-2018 Sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400.000 Avro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100.000 Avro olarak belirlenmiştir.
Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.500.000 Avro garanti, 500.000 Avro şarta bağlı olmak üzere olup 01.06.2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır.
Kamuoyuna saygıyla ile duyurulur.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:10
-
Fırtına galibiyete hasret
Toplam 3
Yorum
54 imparatorluğu Rıza çalımbay
-
Yönetim şoke oldu! G.Saray'ın Ndiaye için ödediği gerçek bonservis bedeli
Toplam 11
Yorum
aslaaaa takım iyiyse topçuda iyidir stoke city küme düşmeye oynuyor! yazık etti kariyerine
-
Eto'o'da flaş gelişme
Toplam 7
Yorum
RY ANTALYASPOR ETO'O YU SATMAKLA KÜME DÜŞMEYİ KABULLENMİŞ KOMBİNELERİ İADE EDİN BİZ ETO'O VAR DİYE ALDIK
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.