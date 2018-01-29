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    29 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    transferi 'a bildirdi

    Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi

    , 'in geçici transferi konusundan kulübüyle anlaşmaya vardığını açıkladı.

    , 'i sezon sonuna kadar 'e kiraladığını açıkladı.

    Siyah beyazlı kulüpten 'a yapılan açıklama şu şekilde;

    Profesyonel futbolcu Matej Mitrovic'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

    2017-2018 Sezonu için Club Brugge kulübü tarafından şirketimize 400.000 Avro geçici transfer bedeli ödenecektir. Şarta bağlı ek geçici transfer bedeli 100.000 Avro olarak belirlenmiştir.

    Futbolcunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.500.000 Avro garanti, 500.000 Avro şarta bağlı olmak üzere olup 01.06.2018 tarihine kadar Club Brugge kulübüne ait olacaktır.

    Kamuoyuna saygıyla ile duyurulur.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:10
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