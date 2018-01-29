Vagner Love'un forma numarası belli oldu!
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı ve dün gece İstanbul'a gelen Vagner Love'un siyah-beyazlı takımda giyeceği forma numarası belli oldu.
Brezilyalı yıldız golcünün Beşiktaş'ta 30 numaralı formayı giyeceği iddia edildi.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:48
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