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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    'un forma numarası belli oldu!

    Vagner Love'un forma numarası belli oldu!

    'ın kadrosuna kattığı ve dün gece 'a gelen 'un siyah-beyazlı takımda giyeceği forma numarası belli oldu.

    Brezilyalı yıldız golcünün 'ta 30 numaralı formayı giyeceği iddia edildi.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:48
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