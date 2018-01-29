Vagner Love, yarın Vodafone Park'ta!
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı ve kulübü Alanyaspor'la görüşmelerini sürdürdüğü Vagner Love, yarın oynanacak olan Gençlerbirliği maçında tribünde olacak.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:16
-
Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı
Toplam 1
Yorum
fb40 bu ülkede korkak hakemler ve teknik direktörler olduktan sonra maça gitmenin ve televizyonda maç izlemenin hiç bir anlamı özellikle aykut
-
Aminu gönüllü
Toplam 5
Yorum
Gslı Umar Amınu Samsunsporda da muhteşemdi Osmanlıda da harika oynadı..Gs da büyük işler yapar..Ucuza alabiliyorsak alalım sayın yönetim..
-
Ndiaye Stoke City'de
Toplam 9
Yorum
Gslı Sonuç olarak ndiayenin profosyonel olmadığını anladık..Gs ı bırakıp stoke city ye gitmek pek akıl karı değil..Küme düşme ihtimali yüksek..
Vagner Love, yarın Vodafone Park'ta! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.