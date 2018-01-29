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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    , yarın Vodafone Park'ta!

    Vagner Love, yarın Vodafone Park'ta!

    'ın prensip anlaşmasına vardığı ve kulübü 'la görüşmelerini sürdürdüğü , yarın oynanacak olan maçında tribünde olacak.

    'ın kadrosuna katmak için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Vagner Lova gece geç saatlerde 'a gelerek siyah-beyazlı yöneticilerle bir araya geldi. Beşiktaş'la prensip anlaşmasına varan ve kulüplerin anlaşmasını bekleyen Brezilyalı forvet, yarın oynanacak olan karşılaşmasında tribünde olacak. Beşiktaş'ın bonservis konusunda 'la anlaşmaya varması durumunda bu futbolcunun imza töreninin tarihi de açıklanacak.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:16
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