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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    'ın kupada rakibi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın kupada rakibi <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a>

    , Ziraat ilk maçında yarın 'ni ağırlayacak.

    Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

    Bu sezonki serüvenine 5. turda Grandmedical Manisaspor ile eşleşerek başlayan siyah-beyazlılar, rakibini 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi.

    Son 16 turunda Osmanlıspor'un rakibi olan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadığı ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.

    , yarın oynayacağı maçıyla çeyrek finalindeki ilk maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 6 Şubat'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:03
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