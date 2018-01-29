Beşiktaş'ın kupada rakibi Gençlerbirliği
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.
Bu sezonki Türkiye Kupası serüvenine 5. turda Grandmedical Manisaspor ile eşleşerek başlayan siyah-beyazlılar, rakibini 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Son 16 turunda Osmanlıspor'un rakibi olan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadığı ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.
Beşiktaş, yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla Türkiye Kupası çeyrek finalindeki ilk maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 6 Şubat'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:03
-
Çok büyük bir kayıp
Toplam 3
Yorum
Doğrusöz Aykut Kocaman'ın bu takımda hocalık yapacak kapasitesi yok. Sezon başında bunu yazmıştım. Valbuena'yı da kendini de bitiriyor. Çok yazık
-
Ndiaye Stoke City'de
Toplam 4
Yorum
GS Hayırlısı olsun, sezon sonunu daha yüksek bir bonservis bedeline satılır, yerine transfer şart.
-
Kimseye yaramadı
Toplam 1
Yorum
FB Valbuena ve Eljif yada Oguz Kaan ikilisiyle başlaymayacak kadar korkak bir teknik adam. Bitik Trabzona resmen maçı hediye etti yazık Aykut
Beşiktaş'ın kupada rakibi Gençlerbirliği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.