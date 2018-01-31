Erkan Zengin, Süper Lig ekibiyle anlaştı
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'la yollarını ayıran Erkan Zengin, Süper Lig ekibi Alanyaspor ile anlaştı.
Alanyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Erkan Zengin, sözleşme süresince 5 milyon TL kazanacak.
Bu sezon Eskişehirspor formasıyla TFF 1.Lig'de 13 maça çıkan Zengin, 3 gol atmıştı. Kariyerinde 21 kez İsveç Milli Takımı formasını da giyen Erkan Zengin, 21 maçta 3 gol attı. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi Mayıs 2019'da bitmesine rağmen geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor ile yollarını ayırmıştı.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:32
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Gözler Belhanda’da
Toplam 2
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gs ya adam baska yere gidermi o kadar para aliyor,bu parayi kimse vermez,5 yillik kontrakti var,inanin bana kimse bu maasi vermez
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Genç forvet Görkem Çelik Fenerbahçe’de
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ALPER26 2 MAÇ 10 DK SÜRE FENERE TRANSFER ÇOK GÜZEL
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Özat'tan Beşiktaş'a gönderme: Kafayı Fenerbahçe ile...
Toplam 27
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muhittin futbolcuların gerçek birer kasap gibi saldırdı..hakem de izin verdi tabi...adam ol !
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