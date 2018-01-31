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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    , ekibiyle anlaştı

    Erkan Zengin, Süper Lig ekibiyle anlaştı

    TFF 1. Lig ekiplerinden 'la yollarını ayıran , ekibi ile anlaştı.

    Geçtiğimiz günlerde ile yollarını ayıran ve birçok takımdan teklif aldığı belirtilen 'in ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    Alanyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Erkan Zengin, sözleşme süresince 5 milyon TL kazanacak.

    Bu sezon Eskişehirspor formasıyla TFF 1.Lig'de 13 maça çıkan Zengin, 3 gol atmıştı. Kariyerinde 21 kez İsveç Milli Takımı formasını da giyen Erkan Zengin, 21 maçta 3 gol attı. 32 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi Mayıs 2019'da bitmesine rağmen geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor ile yollarını ayırmıştı.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:32
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