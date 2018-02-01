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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    ’ın yerine Douglas

    <a href="/index/vagner-love?id=7854e0dc-dcd6-41d2-95ca-fdcb91cd557b" class="" rel="tag">Vagner Love</a>’ın yerine Douglas
    , Love'ın boşluğunu takımı 'den 'la doldurdu. 30 yaşındaki Brezilyalı golcü, ilk Avrupa deneyimini yaşayacağı turuncu-yeşillilere imzayı attı. Douglas, bu sezon 13 maçta 9 gol attı.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:13
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