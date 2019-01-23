Ne de olsa Akhisar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akhisar, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Kayseri ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

A Spor'dan yayınlanan maçın ilk yarısında fazla pozisyon olmayınca devre golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda ise Kayseri net fırsatları harcadı ve Akhisar 0-0'lık sonuçla üst üste 4'üncü sezonda da adını son 8'e yazdırmayı başardı. Kayserispor'un 15 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir, 87'de Şamil'in yerine oyuna girererek ilk profesyonel maçına çıktı.