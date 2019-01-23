Ne de olsa Akhisar
İlk maçta 2-1 yendiği Kayseri’yi evinde ağırlayan yeşil-siyahlı ekip, bu kez 0-0 berabere kaldı ve kupada üst üste 4’üncü sezonda da çeyrek finale kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akhisar, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Kayseri ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.
A Spor'dan yayınlanan maçın ilk yarısında fazla pozisyon olmayınca devre golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda ise Kayseri net fırsatları harcadı ve Akhisar 0-0'lık sonuçla üst üste 4'üncü sezonda da adını son 8'e yazdırmayı başardı. Kayserispor'un 15 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir, 87'de Şamil'in yerine oyuna girererek ilk profesyonel maçına çıktı.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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