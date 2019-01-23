Ne de olsa Akhisar
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Ne de olsa Akhisar

Ne de olsa Akhisar

İlk maçta 2-1 yendiği Kayseri’yi evinde ağırlayan yeşil-siyahlı ekip, bu kez 0-0 berabere kaldı ve kupada üst üste 4’üncü sezonda da çeyrek finale kaldı.

son 16 turunda Akhisar, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Kayseri ile 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi.

A Spor'dan yayınlanan maçın ilk yarısında fazla pozisyon olmayınca devre golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda ise Kayseri net fırsatları harcadı ve Akhisar 0-0'lık sonuçla üst üste 4'üncü sezonda da adını son 8'e yazdırmayı başardı. 'un 15 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir, 87'de Şamil'in yerine oyuna girererek ilk profesyonel maçına çıktı.

  1. 23.1.2019
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