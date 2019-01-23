Akhisar PFDK’ya 
23 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Akhisar ’ya

Akhisar PFDK’ya

, Beşiktaş maçında 13 yabancıdan ’ya sevk edildi.

Ege ekibinin, listede oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların 'nin belirlediği sayıdan fazla olması nedeniyle 'ya gönderildiği belirtildi. Akigo ayrıca, çirkin ve kötü tezahürattan da sevk edildi.

  1. 23.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisar PFDK’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN