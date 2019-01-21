Edin Cocalic Akhisarspor’da!
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Akhisarspor’da!

Edin Cocalic Akhisarspor’da!

Bosna Hersek’li stoper transferinde mutlu sona ulaştı.

Belçika'nın KV Mechelen kulübünde forma giyen 31 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cocalic bu sezon Mechelen'de 7 maçta 546 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

  1. 21.1.2019 18:45
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