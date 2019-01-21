Edin Cocalic Akhisarspor’da!
Akhisar Belediyespor Bosna Hersek’li stoper Edin Cocalic transferinde mutlu sona ulaştı.
Belçika'nın KV Mechelen kulübünde forma giyen 31 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Cocalic bu sezon Mechelen'de 7 maçta 546 dakika süre aldı ve 1 gol attı.
- 21.1.2019 18:45
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Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
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