Krkic bombası! – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Krkic bombası!

    Krkic bombası!

    Kupa şampiyonu Akhisarspor'a transferde 'nın eski yıldızı önerildi.

    Menajerler Krkic için, Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Akigo'nun kapısını çaldı. Bonservisi İngiltere'den Stoke'daki geçen sezon 'da Alaves'te kiralık oynayan 27 yaşındaki 10 numara için Teknik Direktör Safet Susic'in kararının beklendiği öğrenildi. Ege ekibinde Krkic dışında, 'ta Larnaka'dan Makedon sağ açık Trickovski ve G.Birliği'nin Hollandalı sol kanadı Manu da gündemde.
    1. 2.7.2018
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