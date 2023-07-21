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TRANSFER HABERLERİ | Andreaw Gravillon Adana Demirspor’da!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 25 yaşındaki stoper Andreaw Gravillon ile anlaştığını duyurdu. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 18:30
TRANSFER HABERLERİ | Andreaw Gravillon Adana Demirspor’da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 25 yaşındaki Andreaw Gravillon ile anlaştığını duyurdu.

Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Andreaw Gravillon ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır" denildi. 25 yaşındaki Guadeluplu defans oyuncusu Andreaw Gravillon henüz 16 yaşındayken Inter altyapısına transfer oldu ve sonrasında Benevento, Pescara, Sassuolo, Ascoli, FC Lorient Stade Reims ve son olarak Torino formalarını giydi.

Stoperin yanı sıra sağ bekte de oynayabilen Gravillon, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Reims ile 15 maç, kiralık olarak forma giydiği Torino ile ise 7 maç olmak üzere toplamda 22 maça çıkmış ve 5 sarı kart görmüştü.

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