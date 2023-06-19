Haberler Adana Demirspor Guti istekli

Guti istekli

Beşiktaşlı eski yıldız Guti, Adana Demirspor'un teknik direktör adayları arasındaki isimlerin Pirlo, Alex ve Guti olduğunun belirtildiği haberi hikayesinde paylaştı

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Guti istekli

Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Mavi-şimşekler'in teknik direktör adayları arasında yer alan Guti, sosyal medyada instagram hesabından sürpriz paylaşımda bulundu. 46 yaşındaki Guti, Demark'ın mavi-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında yer alan isimlerin Pirlo, Alex ve Guti Hernandez olduğunu belirttiği haberi hikayesinde paylaştı. Bu paylaşım, Demirsporlu taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ALMERIA'YI ÇALIŞTIRDI
Futbolcu olarak 1995 yılından 2010 yılına kadar sembol olduğu Real Madrid'in forması giyen ve Beşiktaş'ta futbolu bırakan İspanyol yıldız, 2013 ile 2018 yılları arasında Real Madrid'de alt yapıda antrenörlük yaptı. 2018-2019 yılında Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Guti, ilk teknik direktörlük deneyimini ise 2019-2020 sezonunda İspanyol ekibi Almeria'da yaptı. Toplam 22 karşılaşmada 1,45 puan ortalaması yakalayan Guti, o sezonun sonunda takımdan ayrıldı ve yaklaşık 3 yıldır da takım çalıştırmıyor.

İTALYAN EKOLÜ
Adana Demirspor'da teknik direktör adayları arasında yer alan isimlerden en çok öne çıkan Andrea Pirlo oldu. Başkan Murat Sancak, Montella'yla yakalanan başarı sonrasında İtalyan ekolünün devamını sağlamak adına Fatih Karagümrük'ten ayrılan Pirlo'yu takımın başına getirmek istiyor. Alternatif isimler olarak da Alex de Souza ve Guti Hernandez belirlendi.

DİĞER
Son dakika haberi: Türkiye-Galler maçı öncesi çarpıcı sözler! "İş artık Ardamania'ya doğru gidiyor..."
Pep Guardiola İstanbullu oluyor! Boğaz'da beğendiği yalıyı almaya geliyor...
Dzeko'da mutlu son! İşte sözleşme detayları
G.Saray transfer için beklemede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bomba gelişme! Alex Süper Lig'e dönüyor
İlk aday Pirlo
2. asgari ücret toplantısı saat kaçta başlıyor, bitiyor?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
YKS soru ve cevap anahtarı yayınlandı!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! 01:14
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! 01:13
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 00:41
Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! Bologna'dan Orsolini için sürpriz pazarlık! 00:41
F.Bahçe'ye Becao transferinde dev rakip! F.Bahçe'ye Becao transferinde dev rakip! 00:41
İspanya Uluslar Ligi'nde şampiyon! İspanya Uluslar Ligi'nde şampiyon! 00:49
Daha Eski
Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli... Zaniolo yuvadan uçuyor! Bonservis bedeli... 00:40
G.Saray'dan Livakovic bombası! F.Bahçe... G.Saray'dan Livakovic bombası! F.Bahçe... 00:40
Beşiktaş'tan çifte bomba! G.Saray'ın eski yıldızı... Beşiktaş'tan çifte bomba! G.Saray'ın eski yıldızı... 00:40
Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" Tecrübeli teknik adam açıkladı! "Göreve talibim" 00:40
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Dzeko ve Montella... 00:41
Sürpriz takas! Dünya devinden flaş teklif Sürpriz takas! Dünya devinden flaş teklif 00:41