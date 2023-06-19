Guti istekli

Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Mavi-şimşekler'in teknik direktör adayları arasında yer alan Guti, sosyal medyada instagram hesabından sürpriz paylaşımda bulundu. 46 yaşındaki Guti, Demark'ın mavi-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında yer alan isimlerin Pirlo, Alex ve Guti Hernandez olduğunu belirttiği haberi hikayesinde paylaştı. Bu paylaşım, Demirsporlu taraftarlar tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

ALMERIA'YI ÇALIŞTIRDI

Futbolcu olarak 1995 yılından 2010 yılına kadar sembol olduğu Real Madrid'in forması giyen ve Beşiktaş'ta futbolu bırakan İspanyol yıldız, 2013 ile 2018 yılları arasında Real Madrid'de alt yapıda antrenörlük yaptı. 2018-2019 yılında Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Guti, ilk teknik direktörlük deneyimini ise 2019-2020 sezonunda İspanyol ekibi Almeria'da yaptı. Toplam 22 karşılaşmada 1,45 puan ortalaması yakalayan Guti, o sezonun sonunda takımdan ayrıldı ve yaklaşık 3 yıldır da takım çalıştırmıyor.

İTALYAN EKOLÜ

Adana Demirspor'da teknik direktör adayları arasında yer alan isimlerden en çok öne çıkan Andrea Pirlo oldu. Başkan Murat Sancak, Montella'yla yakalanan başarı sonrasında İtalyan ekolünün devamını sağlamak adına Fatih Karagümrük'ten ayrılan Pirlo'yu takımın başına getirmek istiyor. Alternatif isimler olarak da Alex de Souza ve Guti Hernandez belirlendi.