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Adana Demir hedefe yürüyor

Konya’dan da galibiyetle dönen Adana Demir’de İtalyan hoca, “Yukarıdayız ve hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz” şeklinde umut dağıttı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Adana Demir hedefe yürüyor

Süper Lig'de Avrupa hedefinin peşinden koşan Adana Demirspor, dolu dizgin yoluna devam ediyor. Konya'dan da 3 puanla dönen mavi-şimşeklerde teknik direktör Montella, Kayserispor'u da gözüne kestirdi. Evinde 4'te 4, toplamda 3'te 3 yapan Demirspor'da Montella, "Maçtan maça koşacağımız bir periyot bizi bekliyor. Biz yukarıdayız ve hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz. İstediğimiz hayallerin peşini bırakmayacağız. Kayserispor'u da puansız göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ AVRUPA

Konya'da takımının 2. golünü atan Cherif Ndiaye de Avrupa kupaları hedefini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Devre arasında geldiği takımda 4 gol, 2 asistle oynayan 26 yaşındaki Senegalli santrfor, "Hedefimiz Avrupa'ya gitmek ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Yoğun maç trafiği futbolun içinde var. Biz de buna göre hazırlanıyoruz" diye umut dağıttı. Öte yandan Çin'de S.Port'tan kiralanan Ndiaye'nin, 2 gol daha atarsa kontratındaki satın alma opsiyonu zorunlu olacak.

Şimşek evinde rekora koşuyor

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor, bu sezon sahasında aldığı müthiş sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak evinde Kasımpaşa'yı 5-0 gibi farklı bir skorla deviren mavi-şimşekler, Adana'da son 14 lig karşılaşmasını yitirmedi ve yarın sahasında Kayserispor'a da kaybetmezse kulüp rekorunu egale edecek. Ligin evinde tek namağlup takımı olan Adana ekibi, son olarak 1976-77 sezonunda bu başarının altına imza atmıştı.

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