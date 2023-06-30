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Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi resmen başladı!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Adana Demirspor'da takımın başına Patrick Kluivert'ın getirildiği resmen açıklandı. İşte sözleşme detayları...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 22:53 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 23:06
Adana Demirspor'da Patrick Kluivert dönemi resmen başladı!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Adana Demirspor'da bir süredir gündemde olan Hollandalı çalıştırıcı Patrick Kluivert resmi olarak açıklandı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamada "Patrick Kluivert ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağız." ifadelerine yer verdi.

PATRICK KLUIVERT'TAN İLK AÇIKLAMA:

Hollandalı çalıştırıcı, "Burada olduğum için çok mutluyum. Adana Demirspor, Süper Lig'e çıktığından beri çok iyi işler yaptı. Umarım tecrübelerimi, birikimlerimi takıma aktarabilirim ve çok daha başarılı oluruz." ifadelerine yer verdi.

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