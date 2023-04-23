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Adana Demirspor - Kayserispor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan ve Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 15:56
Adana Demirspor - Kayserispor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.

Adana Demirspor - Kayserispor karşılaşmasını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Gökhan, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Cherif

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Uzodimma, Kemen, Mensah, Ackah, Cardoso, Mane, Thiam

ADANA DEMİRSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Kayserispor maçı 23 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı. BeinSports 1'den canlı yayınlanıyor.

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