Adana Demirspor - Kayserispor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetiyor.
Adana Demirspor - Kayserispor karşılaşmasını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Stambouli, Gökhan, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Cherif
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Arif, Uzodimma, Kemen, Mensah, Ackah, Cardoso, Mane, Thiam
ADANA DEMİRSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Kayserispor maçı 23 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı. BeinSports 1'den canlı yayınlanıyor.