Haberler Adana Demirspor Şimşek’ten Liepaja’ya 5 gol

Şimşek’ten Liepaja’ya 5 gol

Adana Demirspor, Antalya'daki 3. hazırlık maçında Letonya temsilcisi Liepaja'yı 5-0 mağlup etti. Golleri; 1'de Stambouli, 38'de Erhun Öztümer, 55'te Assombalonga, 81'de Onyekuru ve 84'te Emre Akbaba kaydetti.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 06:50
Şimşek’ten Liepaja’ya 5 gol

Adana Demirspor, Antalya'daki 3. hazırlık maçında Letonya temsilcisi Liepaja'yı 5-0 mağlup etti. Golleri; 1'de Stambouli, 38'de Erhun Öztümer, 55'te Assombalonga, 81'de Onyekuru ve 84'te Emre Akbaba kaydetti. Öte yandan mavi-şimşekler, yarın Galatasaray ve 15 Aralık'ta da İtalya'dan Sampdoria'yla karşı karşıya gelecek. İki maç da A Spor'dan yayınlanacak.

BÜYÜK BAŞARILARA AÇIZ

Zirve takipçilerinden Adana Demirspor'un Fransız yıldızı Stambouli, iddialı konuştu. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, "Montella ile takım iyi bir uyum yakaladı. Hocamız maçlardan önce fiziki ve taktik çalışmalar yaptırıyor, videolu analizler gerçekleştiriyor. Son 2 sezonda başarılı bir performansımız var ama daha büyük başarılar elde etmeye açız" dedi.

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