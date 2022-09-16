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Bizi oyaladı

Mario Balotelli erken gitseydi; Suarez, Hulk, Cavanni ve Pato ile görüşmelerimiz oldu. Geç gidince gerçekleştiremedik. Hedefimiz ilk 5. Allah nasip ederse Avrupa’ya da gideriz.”

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 06:50
Bizi oyaladı

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, Basın Sözcüsü Savaş Çokduygulu ve Sportif Direktör Gökhan Göktürk de katıldı. Balotelli'nin ayrılmasıyla ilgili Başkan Sancak, "Mario erken gitseydi; Suarez, Hulk, Cavanni ve Pato ile görüştük. Geç gidince gerçekleştiremedik" dedi.

GÜZEL OYNUYORUZ

Spor Toto Süper Lig'de yaptıkları transferler sonrasında şu anda kadrolarının iyi olduğunu vurgulayan Sancak, "Kadromuz da iyi şu anda. Güzel oynayan takımlardan birisiyiz. Hedefimiz ligde ilk 5. Her şey nasip. Allah nasip ederse Avrupa'ya da gideriz. Kadın voleybol ile işbirliği de yaptık. Adana İdman Yurdu da Adana Demirspor olacak yakında" ifadelerini kullandı.

HAKEMİN HATASI YOK

Murat Sancak, 3-2 kazandıkları Trabzon maçını da değerlendirirken, verilmeyen gollerinde hakemin hatalı olmadığını belirtti. Sancak, "Güzel bir maçtı. Belhanda'nın pozisyonunda orta hakemin hatası yok gibi gözüküyor. Yan hakemin uyarısı ile verdi. Keşke pozisyonu bekleseydi, VAR'dan dönebilirdi" dedi.

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