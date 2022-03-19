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Adana Demirspor Başakşehir : 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde ikincilik mücadelesi veren Adana Demirspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi oldu. Bu sonuçla Adana Demirspor, 48 puanla 5. sıraya yükselirken, Başakşehir ise 47 puanla 6. sırada yer aldı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 17:57
Adana Demirspor Başakşehir : 2-1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, evinde Başakşehir'i ağırladı.

Ev sahibi ekip maça, Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Gökhan, Stambouli, Akintola, Yunus, Vargas ve Assombalonga 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Volkan, Şener, Duarte, Youssouf, Lima, Berkay, Salih, Chadli, Deniz, Trezeguet ve Okaka 11'iyle sahada yer aldı.

Zorlu mücadelede Adana Demirspor, 38. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un golüyle 1-0 öne geçti.

Bu gole cevap 48'de Danijel Aleksic ile geldi.

Mavi Şimşekler'de 80. dakikada sahneye çıkan Birkir Bjarnason takımını 2-1 öne geçirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Adana Demirspor, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Adana Demirspor, 48 puanla 5. sıraya yükselirken, Başakşehir ise 47 puanla 6. sırada yer aldı.

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