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Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: 5-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 23. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. 23. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 17:57 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 17:58
Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: 5-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleye, Muric, Tayyip, Samet, Kaan, Svensson, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus, Matias Vargas, Belhanda ve Assombalonga 11'iyle başladı. Konuk takım ise, Viviano, Salih, Burak, Balkovec, Biraschi, Biglia, Bistrovic, Jimmy, Emre Mor, Karamoh ve Borini 11'iyle sahada yer aldı.

Karagümrük'te maçın 31. dakikasında Karamoh kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 35. dakikasında Adana Demirspor, Assombalonga'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Akdeniz ekibinde, 58. dakikada Yunus Akgün skoru 2-0 yaptı. 67'de bir kez daha sahneye çıkan Assombalonga, durumu 3-0'a getirdi. Balotelli 83. dakikada 4. golü atarken, müsabakada perdeyi kapatan gol uzatma dakikalarında Yunus Akgün'den geldi ve Adana Demirspor, Karagümrük'ü 5-0 ile geçti.

Bu sonuçla Adana Demirspor, 37 puanla 4. sıraya yükseldi. Karagümrük ise 30 puanla 12. sırada kaldı.

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