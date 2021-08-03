Tokyo 2020'ye Türk sporcular damga vuruyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türk sporcular, oyunlarda tarihi başarılarıyla dikkati çekiyor.

Oyunlarda şu ana kadar 6 madalya alan ve 2 madalyayı da garantileyen milli sporcular, farklı branşlarda tarihi başarıya imza attı.

Milli sporcular Mete Gazoz, Yasemin Adar, Rıza Kayaalp, Ferhat Arıcan, Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu tarihe geçerken, A Milli Kadın Voleybol Takımı da elde ettiği sonuçla Türk sporunda ilkleri yaşatan ekip oldu.

Türkiye oyunlarda şu ana kadar bir altın, 5 de bronz aldı.

ALTIN MADALYA ALAN METE GAZOZ'UN TARİHİ BAŞARISI

Okçulukta altın madalya kazanan 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu branşta Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu oldu.

Klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya kazanan Mete, tarihi bir başarıya imza attı.

FERHAT ARICAN CİMNASTİKTE İLKİ YAŞATTI

Artistik cimnastikte bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan ise bu branşta Türkiye'ye bir ilki yaşatan sporcu oldu.

Paralel barda üçüncü olan Ferhat Arıcan, Türkiye'ye cimnastikte ilk madalyayı getirdi.

YASEMİN ADAR GÜREŞTE MADALYA ALAN İLK KADIN TÜRK SPORCU

Güreşte kadınlar 76 kiloda bronz madalya kazanan Yasemin Adar, bu branşta Türkiye'ye madalya kazandıran ilk kadın sporcu olarak önemli bir başarıya imza attı.

RIZA'DAN TARİHİ BAŞARI

Türkiye'nin güreşteki en başarılı sporcuları arasında bulunan Rıza Kayaalp, Londra 2012'de bronz, Rio 2016'da gümüş madalya kazandı. Tokyo 2020'de de bronz madalyaya uzanan 31 yaşındaki milli güreşçi, kariyerindeki 3. olimpiyat madalyasını aldı.

Rıza, bu başarısıyla üçer olimpiyat altını bulunan efsane halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu ile birer altın, gümüş ve bronz olimpiyat madalyasına sahip güreşçi Hamit Kaplan'ı madalya sayısı bakımından yakaladı.

Milli sporcu, 3 olimpiyat madalyası kazanan 4. Türk olurken, 2. güreşçi olarak tarihe geçti.

İKİ BUSENAZ DA ŞİMDİDEN TARİHE GEÇTİ

Boksta Türkiye'nin madalya umutları olarak Tokyo'ya gelen Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu da sıkletlerinde yarı finale çıkıp madalyayı garantiledi.

Oyunlarda ilk ringe çıkma şansı yakalayan Busenaz Sürmeneli, 69 kiloda yarı finale yükselerek madalyayı cebine koydu.

Takım arkadaşından sonra mücadelelerini yapan Buse Naz Çakıroğlu da 51 kiloda yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Madalyada tatlı bir rekabetin içinde olan iki milli sporcu yarın yarı final maçını yapacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN TARİHİ PERFORMANSI

Takımlar düzeyinde Türkiye'yi temsil eden tek ekip olan A Milli Kadın voleybolcular da performanslarıyla tarihi bir başarıya imza attı.

Londra 2012'de de yer alan ama gruptan çıkmayı başaramayan milliler, tarihlerinde ilk kez çeyrek finali Tokyo 2020'de gördü.

Çeyrek final mücadelesinde yarın Güney Kore ile karşılaşacak A Milli Takım, tarihinde ilk kez yarı finale çıkarak madalyaya biraz daha yaklaşmaya çalışacak.

