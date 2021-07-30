Son dakika spor haberi: Milli judocu Kayra Sayit olimpiyatları 5. tamamladı

Tokyo 2020 olimpiyatında Türkiye'yi Judo kadınlar +78 kiloda temsil eden Kayra Sayit, Fransız rakibine yenilerek olimpiyat 5.'si oldu. 2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da 5. olan Kayra Sayit, ilk turda Kamerun'dan Vanessa Hortace Mballa Atangana'yı waza-ari ile mağlup ederek 2. tura yükseldi.

Sayit, ikinci turda Ukrayna'dan Yelezaveta Kalanina'yı ippon ile yenerek çeyrek finale çıktı. Kayra Sayit, çeyrek finalde Japonya'dan Akira Sone'ye ippon ile mağlup oldu ve repesaj maçında Güney Koreli Mijin Han ile karşılaştı ve maçı ippon ile kazanarak bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Kayra, bronz madalya için karşılaştığı Fransız Romane Dicko'ya yenildi ve 2016 Rio'da olduğu gibi olimpiyatları 5.'likle tamamladı.