3.Lig 1. Grup'ta yeni Teknik Direktörü İbrahim Nadir Arıkan yönetiminde çıktığı ilk maçta Manisaspor'u evinde 6-1 yenen Bucaspor 1928 moral buldu. Arnavutköy yenilgisini telafi eden İzmir ekibinin hocası Arıkan, "Güzel bir galibiyet aldık. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.
Bucaspor’a Arıkan dopingi
3.Lig 1. Grup'ta yeni Teknik Direktörü İbrahim Nadir Arıkan yönetiminde çıktığı ilk maçta Manisaspor'u evinde 6-1 yenen Bucaspor 1928 moral buldu.
10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:35 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50