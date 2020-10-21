Haberler 10 Numara Bucaspor’a Arıkan dopingi

’a Arıkan dopingi

3.Lig 1. Grup'ta yeni yönetiminde çıktığı ilk maçta Manisaspor'u evinde 6-1 yenen 1928 moral buldu.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:35 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Bucaspor’a Arıkan dopingi

3.Lig 1. Grup'ta yeni yönetiminde çıktığı ilk maçta Manisaspor'u evinde 6-1 yenen 1928 moral buldu. Arnavutköy yenilgisini telafi eden ekibinin hocası Arıkan, "Güzel bir galibiyet aldık. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

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