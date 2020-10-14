Soma sol şeritte

Geçen sezon profesyonel kategoriye döndüğü ilk yılda 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayan Somaspor, başarı grafiğini yeni yılda da sürdürüyor.
10 Numara HaberleriGiriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 23:10Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Geçensezon profesyonel kategoriye döndüğü ilk yılda 3'üncü Lig'de Play-Off finali oynayan Somaspor, başarı grafiğini yeni yılda da sürdürüyor. Misli.com 3.Lig 3.Grup'ta Yalova'yı kaptanı Nurettin'in penaltıdan attığı gollerle 2-1 mağlup eden Soma, 4 maçta namağlup 10 puana ulaştı. Ligde 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, aynı puandaki lider İçel İdman Yurdu ve Karşıyaka'yla birlikte zirveyi paylaşıyor. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Burhanettin Basatemur, cumartesi günü son sıradaki Cizrespor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Rakibimizin durumuna bakmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedefimiz direkt 2. Lig'e çıkmak" diye konuştu.