Eyüp resitali
TFF 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor, dış transferde Tuzlaspor’dan Yasin Yener, Bülent Uzun, Doğancan Otman ve Vanspor FK’dan Serdar Cansu ile sözleşme imzaladı.
2. Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Covid- 19 nedeniyle yarıda kalan sezonu 14. sırada tamamlayan Eyüpspor, geçtiğimiz yıl ara transfer dönemiyle birlikte kadro yapılanmasına başladı. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerin büyük bölümüyle yola devam edecek olan eflatun-sarılı ekip, önemli transferlere de imza atıyor.
KULAKSIZ İDDİALI
İstanbul temsilcisi son olarak Tuzlaspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Yener, 29 yaşındaki sol bek Bülent Uzun ve 29 yaşındaki stoper Doğancan Otman ile Vanspor FK'dan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Serdar Cansu ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde hazır bulunan Başkan Vekili ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Fatih Kulaksız, "Yeni transferlerimizle daha da güçlendik. Takımımız yeni sezona Bolu'da hazırlanıyor. Bu sezon hedefimiz TFF 1.Lig'e yükselmek. Teknik heyete ve oyuncularımıza güveniyoruz. Takviyelerimize devam ediyoruz. Kaliteli bir kadro kurduk. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.
NİĞDE FK'YE ALICI ÇIKMADI
TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, yine başkanlığını üstlendiği 2. Lig'de mücadele eden Niğde Anadolu FK'nın satışının gerçekleşmediğini açıkladı. Niğde FK'da yeni sezon öncesi belirsizlik hakim.
DİYARBEKİR'E 5 TAKVİYE...
3.Lig ekiplerinden Diyarbekirspor, Çorum'Dan Murathan Buruş, Buca'danFuat ve Ferhat Çoban, Nevşehir'den Ethem ve Vanspor'dan Salih'i renklerine kattı. İç transferde de Maksut Birben ile tekrar anlaşmaya varıldı.
ÇÖLBEKLER NEVŞEHİR'DE
Transfer çalışmalarına başlayan Nevşehir Belediyespor Tecrübeli file bekçisi Onur Behiç Özalgan Transferinin ardından ikinci takviyesini Erokspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Efe Can Çölbekler ile anlaşarak yaptı.
- 26.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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