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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Eyüp resitali

Eyüp resitali

2. Lig ekiplerinden Eyüpspor, dış transferde Tuzlaspor’dan , , ve Vanspor FK’dan ile sözleşme imzaladı.

2. Lig ekiplerinden Eyüpspor, öncesi çalışmalarına başladı. Covid- 19 nedeniyle yarıda kalan sezonu 14. sırada tamamlayan Eyüpspor, geçtiğimiz yıl ara transfer dönemiyle birlikte kadro yapılanmasına başladı. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerin büyük bölümüyle yola devam edecek olan eflatun-sarılı ekip, önemli transferlere de imza atıyor.

KULAKSIZ İDDİALI
temsilcisi son olarak Tuzlaspor'da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu , 29 yaşındaki sol bek ve 29 yaşındaki stoper ile Vanspor FK'dan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde hazır bulunan Başkan Vekili ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Fatih Kulaksız, "Yeni transferlerimizle daha da güçlendik. Takımımız yeni sezona 'da hazırlanıyor. Bu sezon hedefimiz 1.Lig'e yükselmek. Teknik heyete ve oyuncularımıza güveniyoruz. Takviyelerimize devam ediyoruz. Kaliteli bir kadro kurduk. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.

NİĞDE FK'YE ALICI ÇIKMADI
TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'nun başkanı , yine başkanlığını üstlendiği 2. Lig'de mücadele eden Anadolu FK'nın satışının gerçekleşmediğini açıkladı. Niğde FK'da yeni sezon öncesi belirsizlik hakim.

DİYARBEKİR'E 5 TAKVİYE...
3.Lig ekiplerinden Diyarbekirspor, 'Dan Murathan Buruş, Buca'danFuat ve Ferhat Çoban, 'den Ethem ve Vanspor'dan Salih'i renklerine kattı. İç transferde de Maksut Birben ile tekrar anlaşmaya varıldı.

ÇÖLBEKLER NEVŞEHİR'DE
Transfer çalışmalarına başlayan Nevşehir Belediyespor Tecrübeli file bekçisi Onur Behiç Özalgan Transferinin ardından ikinci takviyesini Erokspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Efe Can Çölbekler ile anlaşarak yaptı.

  1. 26.8.2020
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