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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Bakan Kasapoğlu startı verdi

Bakan Kasapoğlu startı verdi

32. 'nın startını veren Gençlik ve . , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği süreçte 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı düzenleyerek, tüm dünyaya çok önemli bir mesaj verdiklerini söyledi.

32. 'nın startını veren Gençlik ve . , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği süreçte 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı düzenleyerek, tüm dünyaya çok önemli bir mesaj verdiklerini söyledi.
  1. 26.8.2020
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