Giresun 'Sefa'da

Giresunspor, teknik direktör sorunu Hakan Keleş ile çözmüştü. Şimdi gözler yapılacak transferlere çevrildi. Karadeniz temsilcisinin ilk hedefi Gençlerbirliği'nin hücum oyuncusu Sefa Yılmaz oldu. Giresunspor, Başkent ekibiyle 1 sezon daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki futbolcu için Alkaralar ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasında bonservis pazarlıkları sürüyor. Anlaşma sağlanırsa, Giresunspor Sefa Yılmaz ile masaya oturacak.

ÇOK SICAK BAKIYOR

Çotanakların kadrosuna katmak istediği Sefa Yılmaz'ın Giresunspor'un ilgisine sıcak yaklaştığı kaydedildi. 30 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 17, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıktı. Ligde Sivasspor ve Konyaspor maçlarında 1'er asist yaparken, gol üretemedi. Toplamda 10 maça ilk 11'de başladı. Hakan Keleş'in de Sefa Yılmaz'ı kadroda görmek istediği biliniyor. Sefa da bu transferi çok istiyor.

KELEŞ'TEN 3 YILLIK İMZA

Giresunspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Hakan Keleş ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Takımın yeni hocası olan Keleş şunları söyledi. Takımda eksikler var. Bunları giderip en iyi şekilde lige hazırlanacağız. Çok emek harcayacağız. Süper Lig'den takım düşmemesi bizim için iyi bir

fırsat. Takımın Süper Lig hasretini dindirebiliriz. Başkan Hakan Karaahmet, tesislerde yeni teknik direktör Hakan Keleş ile imzaların atılmasından sonra güven verici açıklamalar yaptı. Karaahmet "Hakan hocaya güvenimiz tamdır. İnşallah burada uzun soluklu başarılar yakalayacaktır. Geçmişte yardımcı antrenör olarak görev yaptığında genç oyuncuları takıma kazandırmada önemli rolü vardı" ifadelerini kullandı.